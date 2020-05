Basket – Serie A a 18 squadre, bolognesi in europa

L’Assemblea di Lega di ieri ha stabilito la partenza della Serie A di basket e la nuova struttura del campionato.

Si tratterà di una competizione a 18 squadre con andata e ritorno più playoff con partenza il 27 settembre, ma c’è ancora incertezza su alcune partecipanti. Pesaro per esempio potrebbe non avere le risorse per iscriversi e quindi, oltre a Torino, in massima serie potrebbe salire anche Ravenna. Prima del campionato invece, a partire dal 29 agosto, si disputerà una Supercoppa con una nuova formula: 6 gironi da 3 squadre, le prime di ogni girone più le due migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale che si disputeranno il 12 e il 13 settembre, poi Final Four il weekend successivo in sede ancora da stabilire.

Per quanto riguarda le coppe europee, la Virtus ha ottenuto il diritto all’Eurocup e si cercherà di ottenere un posto in Eurolega, mentre la Fortitudo potrà iscriversi alla Champions League. Se verrà perfezionata entro il 5 giugno l’iscrizione la Effe tornerà in Europa dopo 11 anni.