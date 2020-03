Basket – Possibile tavolo unico tra LNP e LBA

Mentre si attende di conoscere il destino della stagione di basket attuale, la FIP conta di far sedere LBA e LNP a un tavolo congiunto di confronto in vista della ripresa dei campionati la prossima stagione. Lo riporta la Prealpina. Il tema principale di questi tavoli di lavoro girerà attorno le promozioni e le retrocessioni dalla A alla A2. Le regole di ingresso nei rispettivi campionati dovranno per forza di cose essere flessibili.

Le regole di ingaggio leggermente più morbide, potrebbero permettere alcuni scambi tra le differenti categorie. Le squadre di LBA potrebbero infatti decidere per una autoretrocessione. Viceversa, la LNP chiederà la possibilità di accesso alla Serie A per qualche sua associata che dovesse averne i requisiti.