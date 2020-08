Basket – Per i diritti tv in corsa anche Sky, Mediaset e Infront

Giovedì 20 alle 12 scadrà il termine ultimo per la presentazione delle offerte per i diritti TV del basket italiano, per le prossime due stagioni. Al momento viene data per scontata la conferma degli attuali partner della Lega Basket: Rai per le partite in chiaro ed Eurosport per la parte pay. Secondo Italia Oggi però potrebbero esserci sorprese, la LBA avrebbe infatti esteso l’invito ad offrire anche a Mediaset, Sky ed Infront.

Per quanto riguarda i costi, la parte “pay” dei diritti tv, ovvero tutte le partite da trasmettere in streaming sul web, più alcune via satellite, di campionato, Coppa Italia e Supercoppa, si parte da una base d’asta di 1.6 milioni a stagione. Per il pacchetto free, vale a dire una partita a settimana in chiaro, più playoff e Coppa Italia, ha una base di 600mila euro.