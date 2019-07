Basket: no al doppio derby in Fiera, ma la V va avanti

La notizia di ieri è che non ci sarà il doppio derby in Fiera. La Fortitudo si è tirata indietro dall’idea di giocare le due stracittadine in un nuovo impianto collocato nella zona fieristica. Di conseguenza, il derby in casa Effe verrà giocato presumibilmente al Pala Dozza.

Dall’altro lato però la Virtus andrà avanti nella sua idea, ovvero costruire un impianto da 9mila posti in Fiera nel periodo tra novembre e gennaio. Non c’è ancora una definizione chiara dei costi – anche per questo la Effe si è tirata indietro – ma il progetto bianconero prosegue e la Lega Basket, che oggi compilerà i calendari, sembra disponibile a fissare a Natale il derby in casa Virtus e all’interno del periodo in questione anche la sfida con Milano, per il ritorno a Bologna di Ettore Messina.

Fonte: Resto del Carlino.