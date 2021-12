Basket – Milano-Virtus a rischio per Covid

Olimpia-Virtus a rischio

Archiviato il derby vinto di sei punti, la Virtus incerottata giocherà domani in Euro Cup con Gran Canaria, big match del girone, ma molto probabilmente vedrà rinviarsi la sfida del 26 dicembre con Milano in campionato.

L'Olimpia non sarà a Kaunas per l'Eurolega a causa di un focolaio Covid nel gruppo squadra con al momento sei positivi. La squadra è stata bloccata e potrebbe dover restare in quarantena fino al 27 dicembre, significa che con molta probabilità la sfida tra Milano e Virtus sarà rinviata.