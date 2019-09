Effe da sogno, battuta Venezia – Martino: “Voglio che si dica che è la vittoria di tutti”

Grande atmosfera al PalaDozza per la vittoria della Fortitudo ai danni di Venezia, campione in carica. Il tabellino recita 89-82 per i padroni di casa, difficile immaginare una notte migliore nel giorno in cui la Serie A torna al PalaDozza. Effe trascinata dal duo italiano Aradori–Mancinelli, ma buono anche il debutto di Stephens soprattutto in fase offensiva. Nervosismo in campo tra Aradori e Watt, con quest’ultimo che viene espulso. In generale la Reyer ha mostrato segnali di nervosismo, indicativo del fatto che giocare in casa di questa Fortitudo non è cosa facile.

Scheda 1 di 4