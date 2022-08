Basket – Leo Menalo è un nuovo giocatore della Virtus

Menalo nasce a Spalato il 6 gennaio del 2002. Ala di 206cm Leo ha iniziato la sua carriera in patria nelle giovanili del KK Cibona. Nazionale croato, si è guadagnato la formazione italiana con già quattro anni di attività nel nostro Paese, ad iniziare dalla stagione 2018/19 con la Stella Azzurra. Successivamente ha giocato per tre stagioni consecutive in A2, tra Roseto e sempre la Stella Azzurra di Roma, nell’ultima stagione nella capitale ha chiuso con 5 punti di media, quasi 4 rimbalzi e 1 assist a gara in 16 minuti. Considerato uno dei Top prospects europei per i nati nel 2002, Leo è reduce dai Campionati Europei Under 20 dove, con la maglia della Croazia, ha viaggiato a 14 di media con 4,4 rimbalzi, il 62% da due punti e il 40% da tre.