Basket – La Virtus soffre ma batte Verona per 87-82

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Torna a sorridere la Virtus che supera Verona per 87-82 nell'impegno casalingo alla Virtus SegafredoArena. Accoglienza da eroe per il grande ex della partita AlessandroRamagli, condottiero del ritorno in SerieA dei bianconeri, ora tecnico dei veneti.

Come da pronostico è la Virtus a dettare i ritmi di gioco, con Verona costretta ad inseguire i bianconeri fin dal primo minuto. Bologna attacca il pitturato ospite, con gli scaligeri che non riescono ad arginare la fisicità bianconera. Padroni di casa che però alternano recuperi a qualche brutto giro a vuoto in difesa, consentendo agli ospiti di chiudere sul -7 il primo quarto.

Non cambia lo spartito nel secondo quarto, con le Vu Nere a gestire il ritmo dell'incontro, mentre Verona lotta per restare a contatto. Distacco tra le due squadre che non cambia alla fine del primo tempo, con la Virtus che chiude avanti di 7 sul punteggio di 49-42.

La partita non subisce nessuno scossone dopo la pausa lunga. Più aggressiva Verona, che attacca nel tentativo di colmare il gap, senza però mai riuscire a mettere la testa avanti. Bologna contiene le scorribande veronesi e chiude sul 68-62 il terzo periodo.

L'ultimo quarto è GiordanoBortolani show. L'esterno scuola Milano si accende e incenerisce la retina bolognese. La risposta dei bianconeri è affidata al gruppo, con tutti i giocatori sul parquet a dare il proprio contributo per contenere il rientro scaligero. Finale testa a testa, con qualche brivido di troppo per i bianconeri. La tripla di Bortolani a 18'' dal termine fa vedere alla Virtus i fantasmi di Brindisi, ma non basta questa volta a ribaltare il risultato.

La partita si chiude sull'87-82 in favore di Bologna, che non perde il treno della vetta della classifica. Un successo che dà morale in vista della partita di Eurolega contro la StellaRossa in programma martedì 31 gennaio sul parquet emiliano.

Virtus Segafredo Bologna - Tezenis Verona: 87-82 (24-17; 49-42; 68-62; 87-82)

Virtus: Cordinier 10, Mannion 12, Belinelli 15, Pajola 8, Bako 2, Jaiteh NE, Shengelia 10, Hackett 8, Mickey 18, Camara 2, Weems 2, Abass. All. Sergio Scariolo.

Verona: Cappelletti 13, Smith 12, Holman 13, Ferrari NE, Casarin 3, Johnson 4, Bortolani 23, Candussi NE, Rosselli 2, Anderson, Udom 6, Sanders 6. All. Alessandro Ramagli.