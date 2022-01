Basket – La Virtus respinge l’assalto finale di Cremona e vince 79-71

Sprecati 18 punti di vantaggio, ma non il risultato. Belinelli on fire, ne segna 20di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

A Cremona non bastano le giocate di Matteo Spagnolo e Peppe Poeta per riuscire nel colpaccio. Bologna vince una partita che ha condotto fin dalle prime battute, salvo poi sperperare il proprio margine e giocarsi un finale punto a punto. A salvare i bianconeri ci pensa capitan Belinelli, MVP di serata.

La Virtus parte forte e inizia fin da subito a distaccare gli ospiti. Una squadra che si passa molto il pallone e riesce a punire a ripetizione la difesa cremonese, mentre la formazione di Galbiati non riesce a dare seguito al buon avvio di Tinkle. Nel secondo quarto Bologna non trova più il canestro, appena 7 punti in tutto il periodo, Cremona invece non riesce ad approfittare della ripresa disastrosa dei bianconeri e non riesce ad accorciare più del 32-25 di metà tempo.

Nella terza frazione la Virtus prova a mettere in ghiaccio la partita, ma gli ospiti non stanno a guardare. Spagnolo è un talento cristallino. Cremona si attacca alle giocate dell'azzurrino per restare a contatto, mentre Bologna continua a litigare col canestro.

L'aggancio della Vanoli nel punteggio arriva all'inizio dell'ultimo periodo, dando vita a degli ultimi minuti avvincenti, divertenti, spumeggianti. Le due squadre si danno battaglia su ogni possesso: per i lombardi sale in cattedra Poeta, mentre per la Vu ci pensa Belinelli. Alla fine è la Virtus a cantar vittoria, capace di sfruttare cinicamente ogni occasione, mentre per Cremona rimane il rimpianto di aver sbagliato troppi tiri liberi.

Ora la testa dei bianconeri può sgombrarsi per l'impegno importantissimo di Eurocup contro i leader del gruppo B, i montenegrini del Buducnost. Appuntamento fissato per le 20:30 di martedì 1 febbraio alla Virtus Segafredo Arena.

Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Cremona: 79-71 (25-12; 32-25; 54-49; 79-71)

Virtus: Tessitori 6, Cordinier 12, Mannion 8, Belinelli 20, Pajola 7, Alibegovic 6, Ruzzier, Jaiteh 12, Alexander, Ceron NE, Sampson, Weems 8. All. Sergio Scariolo.

Cremona: Agbamu NE, Dime 6, Sanogo NE, McNeace 7, Gallo NE, Pecchia 6, Poeta 13, Spagnolo 18, Vecchiola NE, Kohs 3, Tinkle 7, Cournooh 11. All. Paolo Galbiati.