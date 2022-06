Basket – La Virtus perde gara 4. Milano vince 77 a 62

Milano si aggiudica gara 4 e si porta sul 3-1

Redazione TuttoBolognaWeb

Una Virtus che ha resistito fino al terzo quarto, per poi crollare in maniera vistosa nell'ultimo periodo andando a subire un parziale di 18-0. Per la Virtus da rimarcare (in negativo) le 18 palle perse che, in una serie finale, non sono ammissibili. L'Armani Exchange Milano si porta dunque sul 3-1. Ora la serie si sposterà di nuovo a Bologna, dove la Segafredo non potrà più sbagliare nulla.

CRONACA

Dopo i primi 5 minuti di gioco, dove le squadre hanno risposto colpo su colpo, la Virtus con un paio di canestri da sotto di Shengelia trova il primo vantaggio della gara sul punteggio di 10 a 9. Vantaggio che si dilata fino al +8 (16-24) grazie a due bombe di Milos Teodosic e un canestro a fil di sirena firmato da Weems. Nel secondo quarto Milano entra in campo maggiormente concentrata e con un parziale di 4-0 nei primi 2 minuti dimezza lo svantaggio (20-24). La Segafredo prova a resistere con Belinelli, ma le troppe sventatezze difensive regalano ai meneghini un paio di giochi da tre punti consecutivi (e un paio di palle regalate davvero incompresibili) che permettono alla squadra di Ettore Messina di ritrovare il vantaggio a metà del periodo. Bologna fa una fatica tremenda a segnare. Shengelia con la forza dei nervi cerca di tenere in piedi la baracca, ma Milano sembra averne di più e chiude il primo tempo in vantaggio 40 a 34 (con un parziale di 24-10 nel secondo quarto).

Partenza da incubo per la Segafredo nel terzo quarto. Gli uomini di Scariolo nei primi due minuti perdono un paio di palloni saguinosi che Milano è brava a capitalizzare in punti portandosi sul +11 (36-45). Shengelia, un leone, ricuce con 5 punti fino al -6 (41-47). Cordinier e Jaiteh con altri due canestri ritrovano la parità (51-51) che rimarrà fino alla fine del terzo quarto (55-55). L'ultimo quarto si apre con un canestro di Shengelia per il +2 (55-57). Da quel momento però la luce per Bologna si spegne completamente (la Virtus non ha segnato un punto per 7 minuti consecutivi), Scariolo si becca un tecnico e Milano piazza un clamoroso parziale di 18-0 che di fatto chiude la partita. La serie si sposta dunque alla Segafredo Arena dove Milano avrà il primo match point.