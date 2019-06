Basket – La Virtus insegue Strelnieks

Milos Teodosic in questo momento è titubante circa l’eventualità di vestire la casacca di una squadra non in Eurolega, ragion per cui la Virtus sta correndo ai ripari cercando una valida alternativa. Il candidato ideale per ricoprire il ruolo di play, nel caso non dovesse arrivare il serbo, sembra essere Janis Strelnieks, lettone, classe 1989 e alto 191 centimetri.

La sua ultima stagione, a causa dei problemi dell’Olympiacos, è di difficile valutazione, ma nella sua carriera Strelnieks ha vinto tre campionati tedeschi e una coppa di Germania, nonché un campionato ucraino e uno lettone. In ogni caso l’arrivo di Strelnieks non escluderebbe quello di Teodosic, infatti il lettone può ricoprire anche il ruolo di guardia, aprendo così alla possibilità di vederli in campo insieme. Lo riporta Il Resto del Carlino.