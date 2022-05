Basket – La Virtus chiude la pratica a Pesaro, vince 55-75 e passa il turno

Hackett MVP di serata, letale contro la sua ex squadradi Filippo Monetti

La Virtus non sbaglia la partita in casa dei marchigiani e passa il primo turno dei playoff con un secco 3-0 nella serie. Dura solo un tempo il match alla Vitrifrigo Arena , prima che Bologna riesca a prendere il largo e a staccare il biglietto delle semifinali con un convincente 55-75.

Nella ripresa cambia la musica. La squadra di Scariolo serra i ranghi in difesa ed aumenta il ritmo in attacco. La formazione di casa è stordita e piomba a -14 alla sirena del terzo periodo. Pesaro, evidentemente a corto di fiato, non riesce più a ricucire nel punteggio e i bianconeri gestiscono il risultato fino alla sirena conclusiva. Il pesante passivo finale sottolinea ancora una volta la differenza dei valori in campo.