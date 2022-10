Basket – La Virtus batte Verona 85 a 60

Terza vittoria consecutiva per la Virtus in campionato

Prova di forza da parte della Virtus Segafredo Bologna contro la Tezenis Verona. La formazione veneta è riuscita a tenere botta solamente un tempo, dopodichè si è dovuta inchinare allo strapotere fisico della Segafredo, capace di infliggere agli scaligeri un terrificante parziale di 24-0 nel terzo quarto. Nonostante le assenze di Teodosic, Hackett e Weems per scelta tecnica e Shengelia causa infortunio, la Virtus a Verona si è dimostrata una formazione che sta trovando i giusti accorgimenti tecnici, capace di viaggiare in campionato a punteggio pieno. Ottime le prove da parte di Nico Mannion, che in Serie A si sta dimostrando un giocatore fuori quota, Pajola, capace di mettere a referto 7 punti consecutivi nel momento di maggior difficoltà per i bianconeri e Jaiteh che con i suoi 11 punti ha riscattato l'ultima prova opaca in Eurolega contro il Bayern Monaco. Molto bene anche Cordinier autore di 16 punti.