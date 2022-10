Basket – La Virtus batte Treviso 97 a 71

Prova convincente contro la Nutribullet Treviso per la Virtus Segafredo Bologna. Una vittoria per allontanare dalla mente la batosta ricevuta giovedì scorso alla Stark Arena di Belgrado contro il Partizan. Pur priva di Hackett, Cordinier, Jaiteh per scelta tecnica e Shengelia per infortunio (pare possa rientrare giovedì prossimo a Madrid), la Virtus, con in campo le cosiddette seconde linee, ha preso subito il largo nel punteggio già nel primo quarto, andando di fatto a scavare un solco importante (24-11) che ha indirizzato la gara a favore dei bianconeri. Minuti nelle gambe anche per MilosTeodosic (5 punti) per ritrovare il ritmo partita, e Ojeleye (17 punti) che ancora una volta si sta confermado un giocatore solido sia davanti che di dietro.