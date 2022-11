Basket – La Virtus batte Trento 71 a 64

Se non fosse stato per le otto palle perse e qualche sventatezza di troppo nell'ultimo quarto, per la Virtus la partita giocata in Trentino sarebbe filata via liscia come l'olio senza nessun tipo di patema finale. La Segafredo ha infatti dominato Trento per tre quarti, toccando più volte i 19 punti di vantaggio, grazie ad una buonissima difesa ed una notevole circolazione di palla in attacco. All'inizio del terzo quarto Bologna, sul+15, pareva aver messo la partita in ghiaccio, invece, come si diceva in apertura, qualche ingenuità di troppo ha permesso a Trento di farsi inaspettatamente sotto arrivando a 5 minuti dal termine della gara solamente con 6 punti di vantaggio. Ci hanno pensato però i veterani Hackett e Belinelli (9 punti a testa) con due triple consecutive a rimettere la situazione sotto controllo, trascinando poi la partita fino alla sirena lunga.