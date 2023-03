Basket – La Virtus batte Tortona 91 a 90

Priva di Milos Teodosic e Bako per scelta tecnica, e gli infortuati Pajola e Cordinier, la Virtus Segafredo Bologna ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio nei confronti di una Tortona mai doma. Nota di riguardo per il capitano Marco Belinelli, autore di una prestazione super condita da 32 punti con un clamoroso 9 su 16 dalla lunga distanza. Dall'altra parte Derthona ha avuto dalla sua un Semaj Christon (anche per lui 32 punti), davvero immarcabile. C'è da dire che la Virtus era partita davvero male, con percentuali tragiche da 3 punti (1 su 14 a metà del secondo quarto) e svagatezze varie da parte di quasi tutti i suoi interpreti. Tortona al contrario è partita fortissima con percentuali irreali da tutti gli angoli del perimetro, brava e concentrata nel portarsi a +10. Il cambio di passo per Bologna è arrivato grazie a Marco Belinelli che, a suon di triple, ha suonato la carica per i suoi, riuscendo (coadiuvato da un ottimo Kyle Weems), a portare la Virtus in vantaggio di un punto all'intervallo. Nel secondo tempo gli uomini di Scariolo hanno cominciato a mettere a posto le percentuali sia da tre che da due, portandosi un paio di volte sul +7. Tortona grazie alle prodezze del suo fuoriclasse, ma anche a Severini e Candi è sempre riuscita rientrare. Il finale si è giocato punto a punto, con la Virtus che è stata capace di vincere la volata grazie anche ad una giocata clamorosa del solito Belinelli, il quale nel momento più importante della gara a 35'' dal termine si è inventato un gioco da 4 punti che ha di fatto spezzato le gambe ai piemontesi. La Virtus batte Tortona 91 a 90. Ora testa alla fondamentale partita di Eurolega contro il Partizan.