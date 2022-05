Basket – La Virtus batte Tortona 77 a 69 e vola in finale

Prova di forza per la Virtus sul parquet di Casale Monferrato

Partenza sprint per la Virtus Segafredo Bologna che in un amen si porta sull'11 a 0 grazie ad un inarrestabile Toko Shengelia . Sul +15 a favore delle Vu Nere l'attacco di Bologna però si inceppa per quasi cinque minuti, Tortona con un parziale di 10-0 si riporta a contatto (18-13). Nel secondo quarto Scariolo mette in campo Mannion e Belinelli e la Virtus ricomincia macinare gioco. Due triple del Beli ridanno 12 punti di vantaggio alla Vu. La Bertram fatica tremendamente a trovare la via del canestro. A 3 minuti dalla fine del tempo rientra in campo Teodosic che firma due triple che portano Bologna al massimo vantaggio (27-47). Nel finale la Virtus perde un paio di palloni banali, Tortona è brava ad approfittarne andando all'intevallo lungo sotto di 14 punti (33-47).

Il secondo tempo si apre con un canestro di Shengelia (33-49). Tortona nonostante i 16 punti di svantaggio non si scompone e con Wright e Macura ricuce fino al -9 (40-49). Scariolo arrabbiatissimo chiama minuto. Bologna esce bene dal timeout e con un canestro dal quoziente di difficoltà elevatissimo da parte di Daniel Hackett torna in doppia cifra di vantaggio. Milos con una bomba riporta i suoi a +15 (42-57). Wright non ci sta e risponde dall'arco. Jaiteh con 5 punti consecutivi porta la Vu sul +16 (46-62). Al termine del terzo quarto Sanders trova la sua prima tripla della gara portando i suoi sul -11 (51-62) alla sirena. Nell'ultimo quarto Luca Severini sale in cattedra con punti a referto e rimbalzi fondamentali in attacco. Tortona ritorna a -6 (59-65). Scariolo rimette in campo Hackett e l'ex CSKA ripaga subito la fiducia con un canestro da campione (59-67). Tortona non muore mai e sempre con il solito Wright si riporta sotto a -7 (62-69). Shengelia trova un gioco da tre punti fondamentale per ridare il +10 ai suoi. La tripla di Milos Teodosic chiude la serie. La Virtus batte la Bertram Yachts Tortona 69-77 e vola in finale.