Basket – La Virtus batte Reggio Emilia 74 a 63

Due punti servivano e due punti sono arrivati. Sostanzialmente serviva solamente questo dopo le fatiche di Eurolega. Ma non è stato per nulla facile per Bologna avere la meglio nei confronti di una Reggio Emilia che ha venduto cara la pelle, e che è riuscita a resistere per 36' per poi soccombere sotto i colpi dei veterani bianconeri nelle battute finali. La Virtus durante l'arco della gara ha raggiunto un paio di volte il +13 e pareva scappare via da un momneto all'altro. Invece la Unahotels, grazie soprattutto alle ottime percentuali dall'arco da parte dei suoi, in particolare da parte di Sacar Anim, è stata brava a riuscire a rimanere sempre dentro al match ed a ricucire lo strappo. Negli ultimi 5 minuti Bologna ha stretto le maglie della difesa ed ha aumentato l'energia in attacco andando a trovare i canestri decisivi che di fatto hanno chiuso la gara. La Segafredo espunga dunque Reggio Emilia 74 a 63 e con questa vittoria rimane in testa alla classifica assieme a Milano che ha battuto Varese sul parquet di Masnago. Nota lieta della serata, la ritrovata confidenza con il canestro da parte di Abass, per lui 3 punti a referto. Ora testa alla Coppa Italia.