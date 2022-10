Basket – La Virtus batte Napoli 89 a 77

Buona la prima per la Virtus in campionato

Due punti importanti per la Virtus Segafredo Bologna sul campo della Gevi Napoli. Ancora una volta, dopo le due prove in Supercoppa, i bianconeri hanno dimostrato di sapere soffrire e non perdere mai la testa nei momenti più complicati. Ottima la prova da parte del solito Jordan Mickey, autore di 23 punti, bene Iffe Lundberg, fondamentale nella rimonta finale, mentre Semi Ojeleye si sta dimostrando una "gran presa" da parte della società.