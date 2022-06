Basket – La Virtus batte l’Olimpia 84-78

Milano parte con una tripla di Bentil che finisce sul ferro. La Virtus Segafredo Bologna è concentratissima e si porta subito in vantaggio con Hackett e Weems. Rodriguez è bravo a mantenere i suoi a contatto. Entra Teodosic e Bologna inizia a trovare i suoi giochi in attacco andando a piazzare un parziale di 9-0 (21-8). Messina chiama minuto. Melli con tre giocate consecutive ricuce, ma al primo mini intervallo la Virtus è ancora in vantaggio di 12 punti (25-12). Il secondo quarto si apre con Bologna che prova a dare la prima vera spallata al match con Cordinier che la imbuca dalla lunga distanza per il +14 bianconero (28-14). L’Armani però non ci sta e in un Amen firma un parzialone di 10-0 che rianima i tifosi biancorossi giunti (numerosi) alla Segafredo Arena. La Virtus è brava a non disunirsi e con uno Jaiteh imperiale (16 per lui nel primo tempo) e si riporta +8 (32-24). La gara si innervosisce parecchio. Weems e Grant si beccano un tecnico. L’Olimpia ricuce grazie ai tanti liberi concessi e il primo tempo si conclude con la Virtus avanti di 5 (42-37).