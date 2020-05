Basket, incredibile Fortitudo: salta Martino?

La Fortitudo starebbe pensando di cambiare coach, lo riporta il Resto del Carlino.

La situazione contrattuale di Antimo Martino con la Effe prevederebbe una uscita a favore della società entro il 15 giugno, ipotesi che secondo il quotidiano sale di probabilità col passare dei giorni. In un articolo a firma di Massimo Selleri, si sottolinea come sia maturato nel corso della stagione qualche attrito tra club e coach, partendo dal mercato estivo e passando dalla dura sconfitta del derby. Inoltre, la costruzione di una squadra più giovane per la prossima stagione necessiterebbe di un allenatore più esperto. Sotto questo profilo il candidato principale sarebbe Jasmin Repesa, ma solo se non chiederà cifre astronomiche come successo l’anno scorso quando Trieste aveva pensato a lui. Repesa avrebbe chiesto più di 100 mila euro, cifra inaccessibile anche per la Effe.