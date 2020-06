Basket, in Supercoppa il primo derby stagionale tra Virtus e Fortitudo

La stagione di basket prenderà il via ad agosto con la Supercoppa a 16 squadre nata per festeggiare i 50 anni della Lega Basket, la formula prevederà gironi da quattro squadre e presumibilmente creati su base geografica.

L’idea è stata annunciata dal presidente Gandini, quindi con chance di vedere nei gironi tanti derby territoriali. Questo significa che il derby di Bologna numero 107 tra Virtus e Fortitudo potrebbe essere disputato a fine agosto in Supercoppa, ma con il rischio delle porte chiuse. Sarebbe un evento straordinari, ma in negativo, per il derby di Basket City. La location potrebbe essere o il PalaFiera o l’Unipol Arena.

Fonte – Carlino.