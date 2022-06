Basket finale scudetto – La Virtus batte Milano 75 a 68

La gara si apre con un airball dall'arco di Toko Shengelia. Il pubblico Vu comincia sin da subito a fischiare i possessi milanesi come se non ci fosse un domani. Hackett mette i primi due punti a referto poi si infortuna ed esce dal campo. Shavon Shields la mette da 3. La Virtus dall'arco è rimasta ancora a gara 1: dopo 4 minuti Bologna è 0-4. Milano si affida sempre al talento di Shields che, coadiuvato da Datome, Bentil e Rodriguez, porta i biancorossi a +9 (4-13). Jaiteh e Weems con 6 punti consecutivi ricuciono a -3 (10-13). Shields però non ne vuole sapere e con altri 4 punti riporta l'Olimpia a +5 (12-17). Weems insacca la prima tripla per Bologna (15-17) che viene accolta dai tifosi come un gol. Hall dalla linea della carità non sbaglia un colpo, mentre dall'altra sponda del fiume Shengelia firma uno 0-4 dolorosissimo. Nico Mannion a fil di sirena porta la Vu al primo mini intervallo sul -5 (17-23). All'inizio del secondo quarto Marco Belinelli sale in cattedra con 8 punti infilati che in un Amen permettono ai bianconeri di mettere il naso avanti per la seconda volta nel match (29-26). Daniel Hackett rientra in campo direttamente dagli spogliatoi. SergioScariolo si becca un tecnico per proteste reiterate. Gigi Datome è in serata di grazia e ogni pallone che tocca si trasforma in punti preziosi per il nuovo allungo ambrosiano (34-38). Un parziale di 4-0 (tripla di Teodosic e libero di Shengelia) negli ultimi due minuti consentono alla Virtus di portarsi all'intervallo in perfetta parità (38-38), nonostante il tragico 4-11 ai liberi.