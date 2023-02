Basket, Final Eight Coppa Italia: la Virtus batte Venezia 82 a 68

La Virtus Segafredo Bologna passa il turno e sabato se la vedrà in semifinale di Coppa Italia 2023 contro la vincente fra Trento e Tortona. Priva dei soliti lungodegenti Cordinier e Ojeleye, la Virtus dopo un primo tempo condotto fra luci e ombre (troppe palle perse e sventatezze), nel secondo tempo si è affidata alla voglia di vincere dei suoi veterani Hackett, Teodosic, Belinelli e Shengelia per portare a casa una qualificazione complicata. La svolta è arrivata a cavallo dei due tempi, quando Bologna (dopo 15 minuti decisamente morbidi), sistemata la difesa, ha cominciato a far circolare bene la palla in attacco, andando così a piazzare un micidiale parziale di 15-0 che ha di fatto condotto la gara in direzione Due Torri. Menzione particolare nei riguardi del capitano bianconero Marco Belinelli, autore di un ultimo quarto da impazzire condito da 11 punti (21 totali) e standing ovation da parte del Pala Alpitour di Torino. La Virtus passa dunque il turno battendo la Reyer Venezia 82 a 68.