Basket, Final Eight Coppa Italia – Dove vedere Virtus Segafredo Bologna-Reyer Venezia in Tv

Con l'eliminazione a sorpresa di Milano per mano di Brescia , si spalanca per tutte il tabellone della Final Eight di Coppa Italia .

La Virtus di Sergio Scariolo debutta oggi alle 18.00 al Pala Alpitour di Torino contro la Reyer Venezia del nuovo coach Spahjia, con doppia diretta a pagamento e in chiaro. Live su Eurosport 2 e in streaming sulla piattaforma Discovery Plus. Diretta in chiaro su Dmax, canale 52 del digitale terrestre. In streaming su Eleven Sports.