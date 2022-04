Basket – Fantinelli è tornato e l’Aquila è pronta a volare

L'analisi del Carlino

Il ‘Fante’ è tornato: dopo dieci mesi Matteo Fantinelli ha segnato i primi tre punti. Contro Cremona il contributo è stato fondamentale in una gara che la Effe ha vinto di misura. Il suo ritorno come play è stata la sorpresa per gli avversari, che ormai hanno imparato a conoscere Jabril Durham. Inoltre il regista faentino ha un grande senso del rimbalzo, vantaggio per una Effe che spesso non brilla in quella fase del gioco. Un’infezione alla caviglia aveva causato il continuo rinvio del rientro in campo del ‘Fante’. Ora è tutto alle spalle, mentre davanti ci sono ancora sei sfide da giocare, sei finali di cui la Fortitudo deve vincerne almeno 4 se vuole salvarsi. Con lui potrebbe essere più facile. Ieri la squadra si è allenata in vista della gara di domenica a Venezia. La classifica dice che la corsa è su Treviso, che oggi è al terzultimo posto con una sola vittoria in più di vantaggio sull’Aquila, anche se i veneti devono ancora recuperare una gara.