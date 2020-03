Basket – Ecco l’idea della Virtus per terminare il campionato

Non solo il calcio, anche il basket è nel limbo di questa terra di mezzo tra concludere la stagione appena sarà possibile oppure chiudere definitivamente e annullare.

Virtus, Sassari e Venezia sono tra i club che spingono per provare a proseguire la stagione in estate appena sarà possibile. Il problema è sempre quello calcistico, ovvero andare oltre il 30 giugno – data di scadenza contratti – e comunque influenzare il calendario della stagione 2020/2021, con l’aggiunta di dover giocare in estate in palazzetti al chiuso e molti senza aria condizionata. Su Gazzetta emerge stamattina quella che sarebbe l’idea della Virtus di Baraldi: si tratta in pratica di sfruttare lo spostamento delle Olimpiadi per far iniziare la preparazione delle squadre per la stagione 2020/2021 a luglio, in modo tale da finire il campionato 2019/2020 in estate e subito dopo far partire quello successivo.