Basket – Domani la Virtus alla Magenta Cup, ecco dove vederla

Da domani grande quadrangolare per la V

Prestigioso quadrangolare domani per la Virtus Bologna a Monaco di Baviera.

La V campione d'Italia affronterà tre squadre di Eurolega nella Magenta Cup. Il torneo prevede due semifinali il sabato e la domenica finale terzo e quarto posto e a seguire finale per primo e secondo posto. Il calendario partirà domani alle 15 con il match tra Panathinaikos e Stella Rossa alle 15, poi alle 18 la Virtus sarà in campo contro il Bayern. Domenica finalina alle 15 e finale alle 18.

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming, probabilmente in chiaro, sul sito https://www.magentasport.de/aktion/bbl