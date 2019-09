La partita

Termina 88-78 per la squadra di Djordjevic la gara di ieri a Pistoia e la Virtus Bologna dopo questa vittoria è ancora a punteggio pieno. In attesa del rientro dell’uomo che dovrebbe spostare gli equilibri, Milos Teodosic, ci pensa il connazionale Markovic a prendersi la scena con una doppia doppia (10 punti, 14 assist e 7 rimbalzi). Sugli scudi Ricci, bene nel tiro da tre e in generale per precisione a canestro.