Basket – Diritti tv, Rai ed Eurosport favoriti per la conferma

Scadranno domani alle 12 i termini ultimi dell’invito a offrire per i diritti TV della serie A di basket. Il bando è biennale, perché la proposta iniziale di una sorta di rinnovo “ponte” per una sola stagione è stata bocciata dall’Antitrust, in quanto non contemplata dalla legge Melandri. Salvo clamorose sorprese però si va verso la conferma della situazione attuale. Con ogni probabilità l’accoppiata Eurosport-RAI, deterrà i diritti tv per il prossimo biennio, anche se, secondo la Prealpina tra le buste che verranno aperte ce ne dovrebbe essere almeno un’altra, si tratta di quella di Mediaset.

Se venisse confermata la continuità, Eurosport continuerà ad adoperarsi per le dirette streaming e via satellite, mentre la RAI per quelle in chiaro. Potrebbero esserci anche ulteriori spazi fuori dalla diretta delle partite, come da richiesta dell’Assemblea di LBA. La RAI dovrebbe infatti proporre il basket all’interno del contenitore “Sport Totale”, con tanto di highlights delle partite, prodotti dal nuovo partner Infront, all’interno della Domenica Sportiva su Rai 2. Potrebbe esserci, infine, anche un magazine settimanale su Eurosport, con approfondimenti sulla stagione in corso.