Basket – Diritti tv pay ad Eurosport

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Basket Serie A comunica di aver assegnato ad Eurosport, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, il pacchetto Pay, che prevede il diritto (e l’obbligo) di trasmettere tutte le partite di Regular Season – di cui almeno due sulla piattaforma satellitare – e di Play Off del Campionato, di Supercoppa (la cui finale sarà tramessa in chiaro su una dei canali di Discovery) e di Coppa Italia.

L’accordo sulla cessione dei diritti tv si è però limitato al pacchetto Pay del campionato. Per quanto riguarda invece i pacchetti FREE e RADIO, la LBA si riserva ulteriori valutazioni, non escludendo la pubblicazione di un nuovo invito ad offrire.