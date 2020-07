Basket – Diritti tv ancora da decidere, si punta all’accordo dello scorso anno

Resta ancora tutta da definire la situazione riguardo i diritti tv della prossima stagione di basket. Secondo quanto riporta la Prealpina, prima di iniziare i discorsi con le televisioni, si starebbe attendendo di conoscere se le partite si svolgeranno a porte aperte o chiuse. Il valore dei diritti di emissione televisivi sarebbero completamente in caso di porte aperte, chiuse o anche semichiuse.

L’idea in seno alla Lega Basket al momento resta comunque quella di confermare l’accordo dello scorso anno con Eurosport e Rai. Tutte le partite del campionato sarebbero trasmesse da Eurosport Player, con più passaggi in diretta criptati su Eurosport e un incontro in chiaro su Rai Sport, con la possibilità di ampliare come fatto lo scorso anno nel caso di Virtus-Milano.

Questa al momento resta l’idea prevalente, anche se in Lega c’è anche chi vorrebbe provare la carta dell’autoproduzione, così come c’è anche chi spinge per ulteriori passaggi in chiaro. In ogni caso, a oggi è tutto incerto, situazione che non aiuta la ricerca di sponsorizzazioni delle varie società.