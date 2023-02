Basket, Coppa Italia – La Virtus perde in finale contro Brescia 84 a 76

La Coppa Italia non ne vuole sapere di entrare dentro la bacheca bianconera. Dopo l'ottima prestazione contro Tortona, e considerando che Brescia in questo momento è l'ottava forza del campionato, quello che è successo sul parquet di Torino ha per certi versi dell'incredibile. Non tanto per la sconfitta, la Coppa Italia ha sempre regalato innumerevoli sorprese, quanto per il non approccio alla gara da parte degli uomini di Sergio Scariolo che, a parte un grandissimo Marco Belinelli, nel terzo quarto si sono trovati addirittura sotto di 18 punti. Nell'ultimo quarto (dopo 30 minuti davvero inguardabili) la Segafredo ha provato la rimonta arrivando a -1, ma Brescia è stata brava a trovare perennemente la via del canestro nei momenti decisivi del match. Tra i bianconeri quasi tutti hanno steccato l'appuntamento con la Coppa (sì, anche Re Milos Teodosic), stando sotto praticamente per tutti i 40 minuti di gioco (e quasi sempre in doppia cifra). Complimenti dunque a Brescia che ha meritato di portarsi a casa il trofeo, dopo aver fatto fuori anche Milano. La Virtus, con appunto i meneghini fuori dai giochi, ha buttato al vento una grande opportunità e ora dovrà farsi un profondo esame di coscienza e buttarsi a capofitto con la mente proiettata verso l'Eurolega per provare a raggiungere i difficilissimi playoff. Il primo trofeo stagionale è andato. La Virtus perde contro Brescia 84 a 76.