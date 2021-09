Basket City – Stasera si riparte: in campo Effe e Vu

Stasera riparte il basket

La Virtus scende in campo per la prima volta con i tifosi alle 19.30 per il Memoria Porelli contro Brindisi. Si gioca al Paladozza con il 35% di capienza. Tre le assenze per la Vu, fuori Nico Mannion, che deve ancora riprendersi dall'infezione intestinale, si spera di recuperarlo per il via al campionato, Marco Ceron e Milos Teodosic, che dovrà stare fermo sette giorni per un problema muscolare.