Basket, buona la prima per la Effe, sbancata Pesaro

Nonostante l’assenza di Sims e del suo sostituto, la Fortitudo vince la prima al ritorno in Serie A sbancando, anche con facilità, Pesaro.

Dopo i primi due quarti sostanzialmente in equilibrio, gli uomini di Martino accelerano nel terzo periodo con un devastante parziale di 26-7 che di fatto ha ucciso la partita. Unico possibile brivido nel quarto periodo quando la Fortitudo da più venti vede rientrare gli avversari a meno nove e Mussini non sigilla il meno sette. Il finale è di controllo e senza patemi. Miglior marcatore Daniel con 17 punti, poi Robertson con 12, per Aradori tranquilla serata in ufficio con 11.

Le parole di Martino: “Siamo felici di questo esordio molto positivo e davanti a tanta gente. Vincere era importante pur riconoscendo a Pesaro le assenze. Domani analizzeremo meglio la partita, perché alcune cose sono state buone, altre meno. Già nei primi venti minuti avevamo perso un vantaggio consistente e all’intervallo ho chiesto di avere un approccio difensivo diverso”.