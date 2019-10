Basket, Baraldi e Pavani in coro: “Serve nuovo palasport”

Il tema delle strutture è importante non solo nel calcio. Anche il basket bolognese guarda in quella direzione. In questa fase Virtus e Fortitudo si dividono il Paladozza, ma entrambe guardano a due nuove case per le rispettive compagini. Questo è emerso ieri sera a Trc dove Luca Baraldi e Christian Pavani sono stati ospiti di Andrea Tedeschi.

“Un club per potersi sviluppare ha bisogno di una nuova casa – ha ammesso Pavani – Io credo non ci siano particolari difficoltà ad avere due nuovi palasport a Bologna, visti tutti i centri commerciali esistenti. Perché abbiamo detto no al derby in Fiera? I tempi erano ristretti e il piano finanziario non ancora definito”.

Anche la Virtus prosegue per la sua strada, anche questa finalizzata a un nuovo palasport: “Il nostro progetto per un Pala Virtus prosegue – ha affermato Baraldi – Per noi è una priorità necessaria e quando Zanetti decide di fare una cosa, la fa. Biglietti alla Effe per il derby? Daremo a loro gli stessi che riceveremo per quello di ritorno, quindi circa 200. I 5mila abbonati Virtus sono blindati, gli altri 4mila saranno acquistabili da tutti”.