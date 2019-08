Basket – Aradori alla Fortitudo accontenta tutti

Il passaggio di Pietro Aradori dalla Virtus alla Fortitudo accontenterebbe tutte le parti? Può suonare paradossale, ma lo è fino ad un certo punto. I precedenti storici abbondano, una sessantina di giocatori hanno vestito entrambe le maglie delle due squadre di Bologna, ma solo sedici sono passati direttamente da una all’altra senza salti intermedi. L’ex capitano della Virtus attualmente è fuori dai progetti del tecnico Sasha Djordjevic e già nella scorsa stagione aveva visto ridursi il suo spazio in campo, la Effe invece gli garantirebbe quella centralità persa in casa Virtus. La Segafredo sta cercando di liberarsi dell’ingaggio di Aradori mentre la Fortitudo, per logiche economiche, è in attesa delle giuste occasioni per avere innesti di qualità. Una trattativa strana tra due acerrimi nemici, ma la Bologna del Basket è anche questo. Lo riporta il Corriere di Bologna.