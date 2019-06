Basket – Aggiornamenti su Virtus e Fortitudo

Milos Teodosic è attualmente il fulcro delle operazioni di mercato della Virtus e il sestetto di italiani è già al completo, ma si osserva comunque il mercato tricolore: l’arrivo di un settimo italiano permetterebbe di tenere libero uno slot straniero o in alternativa si dovrebbe lavorare in uscita per non mandare nessuno in tribuna. Persiste nel frattempo l’interesse per il senegalese Maurice Ndour. Movimenti anche per quanto riguarda i ranghi dirigenziali, la Virtus sta cercando un team manager ed è spuntato il nome di Tommaso Bergamini dell’Andrea Costa Imola.

Situazione simile per la Fortitudo, con Stipcevic che ha già firmato ne mancano ancora cinque: c’è la grande suggestione di riportare a Bologna la coppia di americani Mosley–Knox che quest’anno ha ben figurato a Trieste. Lo riporta il Corriere di Bologna.