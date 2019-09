Basket, a rischio il derby in Fiera?

Come noto, la Virtus vorrebbe giocare in una nuova struttura creata ad hoc il derby di Natale con la Fortitudo. La sede designata sarebbe la Fiera, ma il Resto del Carlino nell’edizione odierna pone qualche dubbio sulla realizzazione dell’impianto.

La Fiera è occupata con varie manifestazioni fino al 22 novembre, significa che c’è poco più di un mese per allestire la struttura e ottenere tutti i collaudi del caso. Serve l’omologazione del campo dopo i controlli di Prefettura e Federbasket. L’aspetto più complicato è quello della percentuale di visione del parquet che deve essere garantito da ogni seggiolino, senza contare ovviamente il capitolo dei costi. La Fiera sarà libera fino al 10 gennaio ma in generale per la Virtus, pur con tempi ristretti, sarà possibile giocare tre gare interne: Brindisi, Milano e Fortitudo.