Baraldi: “No al basket a porte chiuse. Eurocup? Difficile”

No a porte chiuse

Per l’amministratore delegato di Virtus Luca Baraldi il basket a porte chiuse non ha senso. La sensazione è che la palla a spicchi riprenderà quando ci sarà la possibilità di ospitare il pubblico, anche se con capienze ridotte.

“Il basket a porte chiuse non ha senso, sarebbe come mangiare le tagliatelle senza ragù – ha affermato – Dobbiamo avere rispetto del pubblico, che è fondamentale per questo sport. Poi c’è il punto di vista economico, i club campano di fatto con il botteghino e un basket senza pubblico sarebbe insostenibile”.