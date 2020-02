Baraldi: “Giusto sospendere il campionato. Eurocup in Turchia? Possono sorgere problemi”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, l’amministratore delegato della Virtus Luca Baraldi ha fatto il punto della situazione sulla sospensione del campionato italiano e sui rischi della trasferta in Eurocup con il Darussafaka. Si parte dal campionato.

“Sospensione? L’avevamo chiesto come club e la stragrande maggioranza delle società era d’accordo tranne Milano che ha però tante partite in Eurolega da giocare – ha affermato – Piuttosto che giocare a porte chiuse sarebbe stato meglio sospendere il campionato e io condivido la scelta. Il basket non si può permettere di giocare a porte chiuse. Date per recuperare? Non sarà facile perché il calendario è pieno, ma faremo tutti quanti dei sacrifici vista la situazione imprevista. Tra l’altro non è escluso che possano saltare altre giornate, d’altronde la salute è il bene primario”.