Banchi al media day Eurolega: “Torneo selettivo, mi aspetto approccio entusiasta”

Alla Porelli media day Eurolega per la Virtus che cerca di ritrovare un po' di serenità dopo l'arrivo di Luca Banchi al posto dell'esonerato Sergio Scariolo. L'ex coach di Milano e attuale commissario tecnico della Lettonia, vuole costruire un gruppo entusiasta e convinto di fare bene in ogni competizione, soprattutto in Eurolega dove c'è stata l'introduzione del play in che allargherà la post season a dieci squadre.

"L'Eurolega è un torneo selettivo e stressante. C'è un gruppo rinnovato e costruito con criteri precisi e l'Eurolega è la piattaforma ideale per testare le prospettive di crescita della squadra. Mi aspetto un approccio entusiasta alla manifestazione con l'intento di crescere per competere contro chiunque - le parole di Banchi a Gazzetta.it - Che squadra ho trovato? E' una squadra con leadership diffusa e condivisa, speriamo di avere in campo una Virtus in grado di distribuire sacrificio nella metà campo difensiva e responsabilità in quella offensiva".