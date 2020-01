Aquino: “Virtus: un febbraio di fuoco. La stagione della Fortitudo sopra le aspettative”

Intervenuto a Sport Today, Luca Aquino ha parlato della vittoria della Virtus su Trento in EuroCup: “La vittoria di ieri per la Virtus era obbligatoria. I bianconeri hanno seguito l’impegno con attenzione, giocando bene. Una sfida di grande qualità offensiva, a tratti spettacolare. Una vittoria facile, dove i bianconeri hanno accelerato nel finale di primo tempo per poi gestire fino al termine. Un finale che ha permesso a Djordjevic di risparmiare minuti importanti ai suoi giocatori chiave”.

