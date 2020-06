Aquino: “Virtus, Eurolega possibile, Abass grande colpo. Fortitudo ottimi innesti”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Luca Aquino ha discusso di basket. Inizialmente si sono analizzate le possibilità della Virtus di approdo in Eurolega per la prossima stagione parlando poi dell’ingaggio di Abass. Si è poi cambiato argomento passando alla Fortitudo per poi analizzare la situazione della Serie A. Ecco le dichiarazioni di Aquino.

“Massimo Zanetti ha grande fiducia riguardo all’ingresso della Virtus in Eurolega. Sicuramente i bianconeri sono i favoriti a sostituire il Panathinaikos in caso questi dovessero abbandonare la competizione, anche da Barcellona, tramite le dichiarazioni di Bertomeu si è convinti di questo. Non tutto dipende dalla Vu Nera, la separazione tra Eca e Panathinaikos non credo sarà breve, sarà un processo lento e doloroso. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane”.