Fortitudo – Martino: “Molto soddisfatto”

Le parole del coach

"Abbiamo rispettato quello che pensavamo sarebbe stato il piano partita, e i punti subiti lo dimostrano. Anche in attacco ci sono margini di miglioramento, ma ci siamo passati bene la palla e i 22 assist lo confermano, come i 5 in doppia cifra più Gudmundsson a 9. Squadra concentrata, quello che avevo chiesto: siamo solo all’inizio, non è ancora sufficiente, ma la nostra bravura dovrà essere quella di proseguire su questa strada e crescere piano piano. Anche stasera abbiamo commesso degli errori grossolani, ma quando si lotta gli errori passano in secondo piano. Spero che i giocatori abbiano capito che questa è la strada giusta".