Anche il basket proverà a terminare la stagione

Non solo il calcio, ma anche il basket italiano proverà a terminare in qualche modo la stagione.

Questa è la linea maggioritaria emersa dalla videoconferenza di ieri tra i componenti della Lega Basket, con le due squadre bolognesi tra coloro che spingono per terminare la stagione. Ma mentre il calcio è disposto a giocare ad oltranza fino ad agosto, il basket vuole assolutamente chiudere entro il 30 giugno. Non sarà facile. Servirebbe ripartire con la stagione regolare entro la metà di maggio e poi trovare una formula finale per assegnare lo Scudetto. Si parla di una Final Eight stile Coppa Italia con gare secche in casa di chi si è posizionato meglio in campionato. Non tutti sono d’accordo, infatti alcuni club, soprattutto quelli a rischio retrocessione, spingono per non terminare la stagione. C’è poi il problema stranieri, molti sono rientrati negli in patria è sarà un problema riportarli in Italia anche perché dovrebbero osservare i canonici 14 giorni di quarantena.