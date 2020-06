Alibegovic: “Virtus la scelta giusta. Mio padre? Lo farò piangere due volte l’anno”

Intervistato nell’edizione odierna di Stadio, Amar Alibegovic ha raccontato le ragione dietro la sua scelta di firmare con la Virtus: “Essere scelto dopo una stagione di alti e bassi è stato per me davvero emozionante. In ogni decisione importante valuto i pro e i contro e mi confronto con mio padre e i miei fratelli. Milano è una grandissima società che ha tanta storia, ma qui ho la chance di fare lo step successivo nel mio percorso di sviluppo graduale. L’ambiente Virtus è tra i migliori in Italia per crescere. Sono stato al college, poi ho fatto la A2 a Roma e il salto in A1. Quando ho affrontato la Vu mi hanno colpito l’energia del gruppo e la chimica di squadra, volevo farne parte anch’io. Ho tanta voglia di crescere ancora”.

