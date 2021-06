Qui Primavera – Domani ospite la Roma

Ultimo impegno decisivo per i ragazzi di Zauri: l'obiettivo è evitare i playout

Ultima giornata per la Primavera rossoblù, di un campionato lungo e complicato. Domani, alle ore 15 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, la squadra allenata da Luciano Zauri ospiterà la Roma per un 30° turno che promette spettacolo. Sono ancora diverse le posizioni da decidere, e per quanto riguarda il Bologna l’obiettivo unico è quello di evitare i playout contro la Lazio, cercando di superare il Torino che allo stesso orario andrà a far visita all’ottima Sampdoria.

Ai rossoblù, quindi, ora appaiati ai granata con 27 punti ma in svantaggio negli scontri diretti, potrebbe anche bastare un pareggio contro i capitolini, ma solo nel caso in cui il Torino perdesse in casa dei blucerchiati. Se i piemontesi dovessero pareggiare, il Bologna è obbligato a vincere, mentre non ci sarebbe speranza nel caso in cui i granata vincessero in quel di Genova. Tutti questi calcoli, però, non devono interessare troppo Ruffo Luci e compagni, che si troveranno di fronte una Roma quarta in classifica che ha tutta la voglia di scalare ulteriori posizioni per poter chiudere la stagione regolare al secondo posto.