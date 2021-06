Qui Juve – Tre nomi per il vice Szczesny: si allontana Skorupski?

I bianconeri puntano su altri nomi per la porta: si raffredda la pista che porta al rossoblù?

Il futuro del portiere in rossoblù è ancora incerto, con la società che sembrerebbe però ancora intenzionata a puntare su di lui. Come riportato dal Corriere di Torino, la Juventus avrebbe così optato su altri nomi per il ruolo di vice Szczesny, con la pista Skorupski che si è conseguentemente raffreddata: la società bianconera si starebbe infatti muovendo per Diego Alves del Flamengo, lo svincolato Cristian Romero ed Emil Audero della Samp.