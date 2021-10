Cor Bo – Tra Pioli e Mihaijlovic, un record di punti da infrangere

Il Bologna ritrova Stefano Pioli da avversario, allenatore con il record di punti più recente in rossoblù

L'allenatore parmense, 56 anni ieri, ha ormai avuto la definitiva consacrazione riportando il Milan in Champions, ma sin dai tempi del Bologna erano intuibili le sue qualità: suo infatti il record di punto e di posizionamento degli ultimi anni per i rossoblù, ben 51 punti che valsero il 9° posto nella stagione 2011\2012, con una rosa memorabile che contava su giocatori del calibro di Mundigaiy, Ramirez, Diamanti e soprattutto Marco Di Vaio. Dopo di lui, per meriti, proprio Sinisa, con 47 punti per un 10° posto. La carriera di Pioli è continuata tra Lazio, Inter e Fiorentina, prima di approdare al Milan e far capire a tutti il proprio valore; adesso il Bologna si prepara a riabbracciarlo, consapevole del fatto che sarà una partita molto difficile ma indubbiamente facilitata da tutte le assenze rossonere. I tifosi sono pronti, già oltre 20.000 i tagliandi staccati, e la squadra deve farsi trovare altrettanto pronta, come dimostra l'allenamento di ieri proprio in preparazione della sfida, nonché il primo per Nicolas Viola.